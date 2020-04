Samsung : un bénéfice en hausse malgré la crise sanitaire

Pour répondre aux besoins, les fournisseurs ont acquis des serveurs, qui contiennent des puces et des composants de Samsung (mémoire, processeur, stockage, etc.). Les ventes d'ordinateurs devraient également avoir augmenté, là encore pour l'équipement des travailleurs confinés à domicile : Samsung est un des plus importants constructeurs de PC. Les smartphones du groupe ont quant à eux subi le contrecoup du coronavirus.



Avec des consommateurs qui ne peuvent pas réellement se déplacer, les besoins en produits de mobilité, et donc les smartphones, ont baissé. De plus, la gamme Galaxy S20, lancée en pleine épidémie, n'a pas réussi à marquer les esprits. L'activité smartphones de Samsung devrait donc pâtir du contexte actuel, qui favorise d'autres segments du constructeur.