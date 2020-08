Sanofi acquiert la biotech américaine Principia Biopharma

Sanofi va débourser 3,68 milliards de dollars pour acquérir la totalité de Principia Biopharma, un labo américain spécialisé dans le traitement des maladies auto-immunes. Le groupe français va acheter l'intégralité des actions Principia au prix de 100 $ le titre, puisé dans la trésorerie de Sanofi. L'opération a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux entreprises. L'offre publique d'achat débutera d'ici la fin du mois d'août. La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2020.



Cette acquisition va permettre au géant Sanofi de renforcer ses principaux domaines de recherche et développement dans les maladies auto-immunes et allergiques. Les deux entreprises avaient déjà travaillé ensemble il y a trois ans, au travers d'une licence accordée à Sanofi pour développer et commercialiser l'inhibiteur BTK'168 (traitement de la sclérose en plaques et autres maladies du système nerveux central). Cette prise de contrôle va permettre à la société de supprimer « les complexités de ce programme de développement prioritaire et simplifions la future commercialisation de ce produit ».