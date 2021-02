Sanofi n’aura pas de vaccin Covid-19 à ARN en 2021

Le 15 Février 2021, par Paolo Garoscio

Le laboratoire pharmaceutique français Sanofi a été vivement critiqué pour son échec dans la course pour le vaccin contre la Covid-19. En 2020, alors que ses concurrents Pfizer et Moderna, puis AstraZeneca, ont dévoilé leur vaccin contre le Sars-CoV-2, et obtenu une autorisation de mise sur le marché, le laboratoire français a raté le coche. Et ça ne s’améliore pas en 2021 avec les annonces faites sur le Journal du Dimanche le 14 février 2021.



Pas de vaccin ARNm en 2021 chez Sanofi Le 14 février 2021, sur le Journal du Dimanche, Paul Hudson, le directeur général de Sanofi, a déclaré que ce vaccin-là ne sera pas prêt avant 2022.



C’est donc un échec de plus pour Sanofi, qui ne va pas améliorer son image auprès du public et des pouvoirs publics. Le groupe a fortement été critiqué en 2020 et début 2021 à cause de l’échec de son vaccin, qui s’est cumulé à des annonces de suppressions de postes, et ce malgré une année 2020 qui s’est terminée avec un résultat net record de plus de 12 milliards d’euros, en hausse de 340 % par rapport à 2019. Si Sanofi compte, en 2021, obtenir l’autorisation de mise sur le marché de son vaccin développé avec GlaxoSmithKline (GSK) basé sur une protéine recombinante, pour le vaccin utilisant l’ARN messager, il faudra attendre.C’est donc un échec de plus pour Sanofi, qui ne va pas améliorer son image auprès du public et des pouvoirs publics. Le groupe a fortement été critiqué en 2020 et début 2021 à cause de l’échec de son vaccin,, en hausse de 340 % par rapport à 2019.

Le vaccin Sanofi disponible pour la lutte à long terme Si le vaccin Sanofi ne sera probablement pas distribué dans le cadre des différentes campagnes de vaccination massives en cours dans le monde, Sanofi espère toutefois que ses deux vaccins seront utiles sur le long terme. « Il pourrait s’avérer utile plus tard, surtout si le combat contre les variants devait se poursuivre », a confié au JDD Paul Hudson.



Pour les spécialistes, en effet, le Sars-Cov-2 pourrait devenir tout simplement un virus saisonnier, à l’instar de la grippe, pour lequel des campagnes de vaccination ciblant en premier lieu les personnes les plus fragiles auront lieu chaque année.

France | International | Entreprises | Management | Lifestyle | Blogs de la rédaction | Divers | Native Advertising | Juris | Art & Marché | Prospective | Industrie immobilière | Intelligence et sécurité économique - "Les carnets de Vauban"