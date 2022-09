Sans bouclier tarifaire, les factures d'énergie doubleraient l'année prochaine selon Bruno Le Maire

Sans le bouclier tarifaire, l'augmentation des tarifs du gaz et de l'électricité serait « d'au moins 100% l'année prochaine », a expliqué Bruno Le Maire dans une interview aux Echos. « Soit une hausse de 120 euros en moyenne par mois et par ménage », a-t-il illustré. Le ministre de l'Économie n'a pas voulu cacher la réalité : « Il y aura une hausse des prix de l'énergie début 2023, mais elle sera contenue et raisonnable par rapport à ce scénario du pire ».



Les Français doivent donc s'attendre à une hausse de leurs factures d'énergie, mais elle sera moindre grâce au bouclier tarifaire et aux mesures prises pour endiguer l'inflation galopante. Les éléments de langage sont bien en place au sein de l'exécutif : Élisabeth Borne a promis samedi 27 août dernier que les prix de l'énergie n'allaient pas exploser pour les ménages grâce à des « dispositifs pour amortir les prix de l'énergie ».