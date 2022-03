Sans le gaz russe, l'Europe risque de passer des hivers très rigoureux

Pour la dirigeante, en réalité, « nous entrerions alors dans un nouveau monde pour l'énergie, sous l'effet d'un choc physique et d'un choc de prix sans précédent qui transformerait sans doute durablement le paysage énergétique ». Dans ce contexte, il faudra trouver des solutions de court terme, comme la limitation de la demande via des mesures imposées par le gouvernement : ce serait une baisse de la consommation qui passerait par une réduction du chauffage.



Catherine MacGregor explique aussi qu'il faudrait « plafonner les prix de gros du gaz en Europe », ce qui aurait le mérite, selon elle, de « limiter les prix de l'électricité ». Sur le moyen et le plus long terme, ces mesures permettraient d'accélérer les énergies renouvelables. Mais en attendant, et sans gaz russe, les hivers risquent d'être plus rigoureux qu'auparavant.