Santé : la taxe lapin pour améliorer l’accès aux soins

Au cœur de ces transformations, la « taxe lapin » incarne l'effort du gouvernement pour endiguer le fléau des rendez-vous médicaux non honorés. Cette mesure, visant à prélever 5 euros en cas d'absence non signalée 24 heures à l'avance, aspire à libérer entre 15 et 20 millions de créneaux annuellement. Cette taxe, dont l'application reste à la discrétion du médecin qui devra signaler à l’Assurance maladie que son patient ne s’est pas présenté, n'entrera en vigueur qu'en janvier 2025, après un passage législatif obligatoire.



Le gouvernement entend également faciliter l'accès aux soins spécialisés. En brisant le modèle traditionnel qui exige une recommandation du médecin traitant, cette initiative promet une réduction des délais d'attente pour les patients. Cet "accès direct", qui bénéficiera d’une phase d'expérimentation dans 13 départements, doit encore être précisée, en particulier concernant les spécialistes ainsi accessibles et les conditions.