Santé : le reste à charge pour les soins augmente de nouveau

La participation forfaitaire, qui est le montant non remboursé par l'Assurance maladie pour les consultations, les actes médicaux ainsi que pour les examens de radiologie et les analyses de biologie, sera doublée, passant de 1 à 2 euros. Ce changement, qui survient le 15 mai 2024, soit deux semaines avant la date initialement prévue affectera tous les adultes à l'exception des femmes enceintes dans leur dernier trimestre de grossesse et des bénéficiaires de certaines aides sociales.



Ces ajustements financiers représentent une mesure d'austérité destinée à contrecarrer le déficit croissant de la Sécurité sociale. Ils visent à responsabiliser davantage les usagers quant à leur consommation de soins, tout en garantissant que les personnes les plus vulnérables restent protégées par des plafonds de dépenses. Dans l’ensemble, l’Assurance Maladie vise à économiser 800 millions d’euros par an avec ces augmentations.