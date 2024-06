Santé : vers une forte hausse des tarifs des consultations médicales

Les tarifs des consultations chez plusieurs spécialistes connaîtront également des augmentations notables. Par exemple, le coût d'une consultation chez un neurologue ou un psychiatre passera de 51,70 euros à 55 euros, puis à 57 euros à partir de juillet 2025. Pour les consultations pédiatriques obligatoires, les prix seront ajustés à 54 euros en décembre et à 60 euros en 2025, selon le type d'examen et l'âge du patient. Les consultations chez les gynécologues médicaux passeront de 31,50 euros à 37 euros en décembre, et à 40 euros en juillet 2025.



Une innovation de cette convention est l'introduction de la "consultation longue" pour les patients âgés de plus de 80 ans, facturée 60 euros. Cette consultation, réservée aux situations spécifiques telles que la sortie d'hospitalisation, la révision des ordonnances de médicaments ou la préparation du dossier pour l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), vise à offrir un suivi médical plus complet et personnalisé aux personnes âgées.