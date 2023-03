Sarah la « sophisticated lady »

Ce n’est pas innocent que cette chanteuse et pianiste de jazz américaine soit considérée comme l’une des plus influentes et des plus grandes chanteuses de jazz de tous les temps.



Sarah Vaughan avait un style vocal distinctif, connu pour sa large gamme, sa technique impressionnante et sa capacité à transmettre des émotions à travers son chant. Sa voix n’en était pas simplement une, elle était aussi une pluralité d’instruments portant avec brio sa capacité à improviser sur la mélodie. Écouter les disques de Sarah Vaughan c’est comprendre que le talent qui est le sien la rend capable de passer sans problème d’un genre à l’autre, de la ballade au bebop, et de s’approprier n’importe quelle chanson.



Tout au long de sa carrière, Sarah Vaughan a sorti plusieurs albums et singles qui sont devenus des classiques du jazz. Elle a enregistré avec les plus grands musiciens de jazz de son époque, dont Dizzy Gillespie, Count Basie et Benny Carter. Il est difficile de conseiller un vinyle de Sarah Vaughan plus qu’un autre, la tentation est grande de conseiller de tout écouter. Maintenant le « very best of Sarah Vaughan » apportera plaisir et réconfort à ceux qui l’écouteront. On passe du langoureux au dynamique, du tendre au piquant, de l’intimiste à l’orchestral, on entend une « sophisticated lady » avouer qu’elle est « in a sentimental mood », car elle chante « a lady’s in love with you » et tant d’autres titres qui ne sauraient vous laisser de marbre.



Mais si vous souhaitez vous plonger dans ce qui fait la patte de Sarah Vaughan alors il faut écouter l’enregistrement daté de 1963 intitulé « Sassy swings the Tivoli » qui permet, par la grâce de son interprétation de redécouvrir des morceaux que l’on pensait désuets ainsi de son « I feel pretty » qui ne peut que vous transporter. Le plus fascinant dans cet album est la capacité, déjà soulignée, de Sarah Vaughan de passer d’un style à l’autre, d’un rythme à l’autre comme le ferait une féline. Sarah Vaughan peut être la bande-son d’une nuit d’amour où les moments de tendresse suivraient ceux plus échevelés vous guidant vers le plaisir le plus pur.



Maintenant Sarah Vaughan peut aussi être la compagne d’un moment de détente un verre à la main et un cigare dans l’autre…

Choisissez un Trinidad par exemple c’est un cigare puissant et opulent aux volutes profondes et servez vous un verre d’un vin corse qui se prénomme Suléone ou le vin des « Gouttes d’Or » : un blanc doux, mais non sucré , un vin d’exception , joyeux, envoutant et totalement atypique élevé entre 12 et 24 mois en bonbonnes appelées « Gouttes d’Or » exposées au soleil au milieu du maquis et à déguster frais .



Admirez sa robe chaude, charmeuse couleur cognac avec des reflets rosés, des larmes aguicheuses et denses, appréciez son nez généreux et ensorceleur sur une très belle minéralité, savourez sa bouche riche, opulente et solaire sur des notes de pêches de vigne, de poivre doux le tout sur une très belle finale emplie de fraicheur.



Un vin insolite et rare issu de 3 cépages : le Muscat d’Alexandrie, le Chardonnay, le Chenin en vendanges passerillées, un vin frais comme le soleil levant, un vin atypique à l’image de Brigitte Bertrand Orsini, femme vigneronne corse propriétaire du Domaine Coste Caserone une femme généreuse animée par un esprit de rêve et de partage !



Un vin aux multiples récompenses sélectionné par la femme sommelière de l’Élysée… notre Sarah Vaughan le vaut bien !





Pour cette rubrique j’ai fait appel aux conseils de Carole Gaillard dont l’expertise dans le domaine des spiritueux est sans égale et qui sait parfaitement allier, elle aussi, Vitis & Volutes. Qu’elle en soit chaleureusement remerciée.