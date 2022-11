Scandale sanitaire révélé par Laurent Richier, ancien boucher

"Depuis des années maintenant les grandes surfaces proposent un large choix de viandes afin de satisfaire une clientèle qui devient de plus en plus exigeante tant pour sa qualité, que son prix au kilo. Les dirigeants de la grande distribution, pour certains, ferment les yeux sur les dérives de leurs bouchers qui ne cherchent qu’à augmenter leur chiffre d’affaires en proposant trop souvent de la viande avariée quitte à mettre la santé de leurs clients en péril. Ce livre raconte la vérité sur ce scandale sanitaire concernant toutes les magouilles possibles et imaginables que mes supérieurs m’ont fait faire à leurs fins personnelles. J’ai essayé de décrypter pourquoi nous en sommes arrivés là et comment de telles pratiques peuvent encore exister aujourd’hui dans beaucoup de grandes surfaces."