Semi-conducteurs : la pénurie frappe de plein fouet l’industrie automobile

Le coup dur n’est pas totalement la faute de l’industrie automobile, mais bien une première conséquence de la Covid-19 et la crise sanitaire. La demande de composants électroniques, notamment de puces, a explosé en 2020 et continue à être très élevée en 2021, du fait du télétravail et de la demande en matériel informatique.



Forcément, ça se répercute sur l’ensemble de la chaîne de production et sur la priorité qui est faite aux commandes passées. Or, selon le ministère de l’Industrie, c’est là où les constructeurs automobiles ont été pris de court : face à un marché en forte baisse en 2020, ils n’auraient pas assez commandé pour 2021, ni auraient anticipé une reprise de la demande plus forte qu’attendu. Moins de produits disponibles, moins de commandes et plus de demande, voilà qui a créé les conditions de la pénurie qui frappe le secteur.