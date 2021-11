Shell fait enrager les Pays-Bas en choisissant le Royaume-Uni

Pour justifier ce déménagement, la direction parle du maintien d'une taxe sur les dividendes qui aurait dû disparaître et qui est finalement restée. Selon Andrew Mackenzie, le président du conseil d'administration, il était plus avantageux pour le plus grand nombre des actionnaires d'aller au Royaume-Uni plutôt que d'enregistrer Shell aux Pays-Bas.



La décision finale revient aux actionnaires qui se prononceront le 10 décembre. Peut-être prendront-ils en compte la « taxe de sortie » qui coûtera 400 millions de dollars. Mais l'entreprise ne prévoit toutefois pas d'impact significatif sur la charge fiscale totale du groupe. Du côté de Londres, on se réjouit du transfert qui représente un « vote de confiance clair dans l'économie » du Royaume-Uni, selon Kwasi Kwarteng, le ministre des Entreprises et de l'Énergie.