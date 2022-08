Shell : une prime spéciale pour les salariés

Avec des bénéfices qui s'établissent à 11,5 milliards de dollars au denier trimestre (+26%), Shell fait indubitablement partie des entreprises qui profitent le plus de la situation actuelle, comme toutes les pétrolières. La guerre en Ukraine a précipité une hausse vertigineuse des prix du pétrole et du gaz, ce dont le groupe tire évidemment profit. Shell a décidé d'octroyer une « prime de reconnaissance spéciale » à ses salariés.



La quasi-totalité d'entre eux recevront une prime équivalente à 8% de leur salaire annuel, « en reconnaissance de leur contribution à la solide performance opérationnelle de Shell dans un contexte difficile ». Seuls les cadres et les dirigeants les plus hauts placés ne sont pas concernés. Shell compte 82.000 employés dans le monde.