Shell va supprimer jusqu'à 9.000 emplois

D'ici 2022, ce sont de 7.000 à 9.000 emplois qui auront été supprimés au sein de Shell. 1.500 personnes ont d'ores et déjà quitté le navire. Objectif de ce plan de restructuration pour le géant du pétrole : générer de 2 à 2,5 milliards de dollars d'économies chaque année. Le tout dans un contexte où l'entreprise déprécie certains de ses actifs à hauteur de 1 à 1,5 milliard de dollars au troisième trimestre. Comme toutes les entreprises pétrolières du secteur, Shell fait face à une baisse de la demande en or noir. Au printemps, le cours du baril est même passé en territoire négatif, du jamais-vu. C'est la conséquence des mesures de confinement et de la réduction des déplacements qui ont fortement limité la consommation de pétrole.



Depuis, le cours du brut s'est repris autour de 40 dollars le baril. Mais les observateurs, ainsi que le rival BP, estiment que le pétrole ne reviendra jamais à ses niveaux d'avant la crise sanitaire. Le pic de la demande a été atteint et désormais, la consommation de pétrole va aller en se réduisant, poussant les sociétés comme Shell, BP, Total et les autres à se réinventer. Limiter l'empreinte écologique est d'ailleurs devenu une exigence des consommateurs et des citoyens.