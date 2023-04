Si le jazz m’était Conte

Né à Asti, en Italie, en 1937 Conte a commencé sa carrière musicale comme pianiste de jazz dans les années 1960 et 1970, mais il a acquis une grande notoriété dans les années 1980 avec son mélange distinctif de folk, de rock et de musique traditionnelle italienne.

La musique de Conte se caractérise par ses paroles mélancoliques et introspectives, qui traitent souvent des thèmes de l’amour et de la perte. Son style vocal unique, qui combine sa voix douce et rauque avec un sens aigu du phrasé, est devenu l’une de ses marques de fabrique. Sa musique comporte également des éléments de blues, de tango et de chanson, ce qui ajoute une touche de nostalgie à ses chansons.



Au demeurant, comment ne pas apprécier Paolo Conte ? Il a été avocat pendant 25 ans et chanteur de jazz pendant la même période. Respirant la classe italienne au moment de s’installer au piano en costume avec une cravate Marinella autour du cou il en impose. Il dénote dans un monde bercé de références américaines ou, en Europe, seule la France faisait office de seconde patrie du jazz ayant accueilli dès les années 20 des musiciens sans que la couleur de leur peau ne soit un problème.



Mais Paolo a du talent et ne s’en laisse pas conter par ceux qui ne voient que deux faces à la musique italienne, l’opéra côté pile et la variété côté face.



Paolo Conté est le tranchant de cette pièce oscillant entre morceaux et accords qui nous plongent avec délice dans les souvenirs rêvés d’une Italie filmée par Fellini, Scola ou plus sûrement encore Risi. Tel Gassman je me verrai bien roulant en cabriolet pour mieux fanfaronner en écoutant du Paolo Conte. Un piano virtuose, une batterie légère, des cordes enveloppantes et une voix qui vous conduit vers des rivages aussi variés que ceux de la côte amalfitaine.



Maintenant mettre un disque de Paolo Conte c’est regretter qu’il ne se produise plus en concert, mais c’est aussi déguster le présent de morceaux qui en 50 ou 40 ans n’ont pas pris d’âge. Avec lui on peut rechercher « l’ultima donna », lui dire « via con me » voir susurrer le « Madeleine » de son prénom et cela sans pour autant être dans « un altra vita ». Paolo Conté c’est un jazz à la fois léger et recherché. En somme la musique de Paolo est à l’image des productions vinicoles de sa naissance, à Asti. On y trouve de merveilleuses noisettes qui permettent la fabrication de gianduja délicieux, mais aussi du moscato dont chaque gorgée vous donne le sentiment de croquer à même le grain de raisin.



Pour accompagner le jazz de Paolo Conté je vous propose de partir non pas en Italie, mais en Loire et de déguster un merveilleux Quart de Chaume Grand Cru 2017 Bio du Château de Suronde à Rochefort sur Loire , seul Grand Cru de la vallée de la Loire élaboré les belles années à partir du Chenin le cépage Roi de cette merveilleuse vallée.



Cette Cuvée très élégante, délicate et raffinée à la robe jaune or et aux larmes généreuses et sensuelles, au nez sur des notes d’abricot confituré, de miel et de cire, à la bouche ample, opulente et envoutante sur des arômes de poire, de coing avec une très belle fraicheur qui dompte la sucrosité vous enivrera avec délice et tendresse surtout si vous l’accompagnez d’un délicieux Cohiba, je pense à la série limitée sortie pour le 50e anniversaire 1966 2016 un module à la fois puissant et sur le miel qui ne pourra que vous emporter au son du jazz de Paolo Conte.