Signal Conso : une plateforme de signalement pour les consommateurs

La plateforme en ligne mise en place par la direction générale de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a pour objet de permettre aux consommateurs de signaler toutes les tentatives de fraudes ou d'arnaques diverses auxquelles ils ont été confrontés. Le site, accessible à l'adresse https://signal.conso.gouv.fr, permet également de signaler des situations qui pourraient avoir des « conséquences lourdes » pour le pouvoir d'achat ou la santé des consommateurs. Plusieurs catégories sont présentées sur le site, et pour ce qui concerne la santé il est possible de signaler une intoxication alimentaire après avoir consommé un aliment.



Mais la plateforme vise plus large. Ainsi, le consommateur pourra signaler un abus rencontré dans un café ou un restaurant, un problème avec un opérateur de téléphonie ou d'accès à internet, un achat sur internet, ou encore des soucis avec une banque, une mutuelle, un professionnel des travaux et rénovation, un magasin, des services aux particuliers, avec l'administration, dans le secteur de la santé, un VTC, un voyagiste, etc.