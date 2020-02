Situation économique en entreprise : louer son matériel pour optimiser ses dépenses

Encore une année de croissance sur le marché de la location de matériel d'entreprise

Réunir les fonds nécessaires à l'achat de ces équipements est une problématique à laquelle sont en effet confrontés les chefs d'entreprise. Si l'achat permet d'avoir accès aux matériels les plus récents et performants du marché, cette option reste coûteuse, surtout si l'entreprise compte de nombreux salariés. À ceci s'ajoutent les frais d'entretien et éventuellement les coûts de renouvellement qui peuvent peser lourd sur le budget de l'entreprise. Face aux difficultés économiques qu'elles connaissent, certaines d'entre elles se tournent alors de plus en plus vers l'option de la location. En 2018, l'Association Française des Sociétés Financières a ainsi noté une hausse de 8% l'activité de financement locatif. Zoom sur l'option de location de matériel, afin de participer à l'optimisation de la situation économique des sociétés.Quand l'économie va mal, tout va aussi mal du côté des entreprises. Alors que le nombre d'entreprises en difficultés peine à se stabiliser depuis la crise financière de 2008, l'Association Française des Sociétés Financières ou ASF a publié un rapport selon lequel le « leasing » ou la location d'équipements professionnels est une option de plus en plus choisie par les entreprises. Pour preuve,, soit un portefeuille de 30 milliards d'euros.Bien que la crise financière soit la principale cause de cette croissance du marché du leasing, elle n'explique pas à elle seule cet essor. D'après les professionnels du secteur, la location de matériel d'entreprises a aujourd'hui le vent en poupe, en raison de l'évolution des besoins des entreprises. On est de plus en plus attiré par la location, pas seulement pour des raisons financières, mais aussi pour des raisons pratiques : la possibilité de devenir propriétaires des biens loués grâce à la location avec option d'achat, ou le crédit-bail.Parmi les équipements professionnels mis en location figure le matériel informatique, dont le leasing professionnel des ordinateurs portables . C'est. Vient ensuite la location de voitures particulières ou de véhicules utilitaires et industriels (+8%).Des chiffres qui montrent que les chefs d'entreprise prennent à cœur le développement financier de leur société, en mettant en œuvre des moyens modernes et originaux pour y parvenir.