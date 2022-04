Situation tendue sur le réseau électrique français ce lundi 4 avril 2022

Les entreprises et les collectivités ont été invités à modérer leur consommation électrique ce lundi 4 avril matin. RTE, le gestionnaire du réseau électrique, a effectivement prévu une situation tendue à cause de la vague de froid qui se fait sentir depuis quelques jours, et a émis un signal national Ecowatt « orange » (cela peut aller jusqu'au rouge). La baisse des températures pousse les consommateurs à monter le chauffage alors que l'approvisionnement est limité.



Le réseau est sous pression en raison du programme de maintenance dans les centrales nucléaires : 27 réacteurs ne peuvent pas produire, sur un total de 56. Le communiqué publié samedi dernier pose deux demandes de la part de RTE : d'une part, que les entreprises et les collectivités modèrent leur consommation ce lundi matin entre 7h et 10h.