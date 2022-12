Smic : la revalorisation du 1er janvier sera de 1,8%

Avec une inflation à 6,2% en novembre, on aurait pu s'attendre à une hausse du Smic plus élevée. Mais dans les faits, l'augmentation annoncée pour janvier tient compte de la hausse des prix mesurée en juillet, en août, en septembre, en octobre et novembre.



Si le salaire minimum est mécaniquement revalorisé chaque 1er janvier, des augmentations peuvent tout de même intervenir durant le reste de l'année. Pour cela, il faut que l'inflation franchisse le seuil des 2%, et ça a été le cas évidement en 2022. Par conséquent, le Smic a été rehaussé de 2,6% le 1er mai, et de 2% le 1er août. Le 1er janvier 2022, le salaire minimum avait augmenté de 0,9%. Avec une inflation toujours très élevée, il est certainement possible que des revalorisations intermédiaires interviennent dans le courant de l'année 2023.