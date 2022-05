Société Générale : le directeur général Frédéric Oudéa quitte son poste l'année prochaine

Au début de sa carrière, Frédéric Oudéa a écumé quelques administrations publiques avant de rejoindre la Société Générale en 1995. En 2003, il devient directeur financier, puis il prend le poste de directeur général en 2008, au moment même où l'établissement doit faire face à la perte de près de 5 milliards d'euros provoquée par le trader Jérôme Kerviel. Il est président directeur général de la banque jusqu'en 2015 et la scission de ce poste en deux (direction générale et président du conseil d'administration).



À son bilan, on mettra le travail de fond pour améliorer la solvabilité et la rentabilité de la Société Générale, la restructuration de la banque de financement et d'investissement, ainsi que la fusion des deux réseaux de banque de détail. Il a également géré la cession des actifs russes du groupe après le déclenchement de la guerre en Ukraine.