Société Générale peut-elle être rachetée ?

Lors d'une interview accordée à Bloomberg TV, Emmanuel Macron a évoqué la possibilité de voir une banque française être rachetée par un autre établissement européen. Bien qu'il n'ait pas mentionné explicitement Société Générale, ses propos ont suffi à agiter le secteur. « Cela fait partie du marché, agir en tant qu'Européens signifie que vous avez besoin de consolidation », a-t-il déclaré. Cette simple phrase a suffi à déclencher un regain d'intérêt autour de la banque française.



Société Générale se distingue parmi les grandes banques cotées au CAC 40 par sa faible valorisation boursière. Avec une capitalisation de 22 milliards d'euros, elle est bien moins valorisée que ses concurrents BNP Paribas (80 milliards d'euros) et Crédit Agricole SA (47 milliards d'euros). Cette faible valorisation la rend théoriquement plus accessible à un éventuel acquéreur étranger. De plus, l'action Société Générale reste 15 % inférieure à son niveau d'avant la pandémie, ce qui accentue encore son attractivité pour les investisseurs potentiels.



La consolidation du secteur bancaire européen est un sujet récurrent, souvent soutenu par la Banque centrale européenne (BCE). Aucune banque d'Europe continentale, à l'exception de HSBC, ne figure parmi les 15 premières banques mondiales en termes de capitalisation boursière. Cette situation incite à envisager des regroupements pour créer des entités plus compétitives à l'échelle mondiale.