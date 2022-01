Soldes d’Hiver 2022 : les dates de début et fin des promotions

Si l’ensemble du territoire métropolitain français aura donc les soldes en même temps, ce n’est pas le cas pour les quatre départements qui composent la Lorraine. En Meuse, Moselle, Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges, les Soldes d’Hiver débutent plus d’une semaine plus tôt : dès lundi 3 janvier 2022. La durée de la période de promotion ne changeant pas, les Soldes d’Hiver en Lorraine se terminent le dimanche 30 janvier 2022.



La raison de cette exception, qui revient annuellement, est la présence des frontières belge, luxembourgeoise et allemande où les promotions, moins réglementées qu’en France, font concurrence aux commerçants français dès la fin du mois de décembre.