Soldes d’hiver 2022 : à Paris, seul 1 commerçant sur 5 en est satisfait

Les soldes ont-ils laissé place à d’autres opérations promotionnelles ? D’une part, 76% des commerçants interrogés déclarent que les ventes privées n’ont pas séduit les consommateurs. 51% d’entre eux jugent même le résultat de ces promotions très décevant. Quid du Black Friday, la nouvelle grand-messe du consumérisme ? En 2021, 53% des commerçants interrogés par la CCI Paris Île-de-France ont pratiqué le Black Friday, soit 7 points de plus qu’en novembre 2020. Et pour 53% des commerçants qui ont proposé cette opération, le résultat a été positif.



Les commerçants parisiens sont nombreux (60%) à déclarer que la meilleure période pour eux avait été la rentrée 2021 (entre début septembre et fin novembre 2021). Puis, la période des fêtes de Noël, traditionnellement l’occasion de pics de consommation, a été satisfaisante pour seulement 51% des commerçants. En définitive, 71% des commerçants interrogés s’accordent pour dire que la crise sanitaire a eu malgré tout d’importantes répercussions sur leur activité.