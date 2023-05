Sommet Choose France : 13 milliards de promesses, et Elon Musk

Parmi les annonces majeures figurent clairement celles de l’implantation du chinois XTC et du français Orano à Dunkerque. Et surtout la promesse du taïwanais Prologium d’y implanter une « gigafactory » de batteries électriques, à même de créer 3000 emplois, et ce en investissant pas moins de 5,2 milliards d'euros.



À cela s’ajoutent notamment les promesses d'Ikea (906 millions d'euros entre 2023 et 2026), ou de Nokia quant à 500 emplois en R&D sur les cinq à huit prochaines années sur les sites de Lannion (Côtes-d'Armor) et Paris-Saclay afin d’y développer la 5G avancée et la 6G. Par ailleurs, Pfizer s'engage à investir jusqu'à un milliard d'euros supplémentaires en 2025-2026. Enfin, à Sarreguemines, Holosolis (groupe InnoEnergy) va investir 710 million d’euros afin d’implanter une usine de production de panneaux photovoltaïques.