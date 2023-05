Spodis sauve une partie de Gap France

JD Sports, valorisé à environ 10 milliards d'euros, réalise 30% de son chiffre d'affaires au Royaume-Uni, 30% aux États-Unis et 30% en Europe, et emploie environ 70.000 personnes. Cette solide assise financière et cette présence internationale pourraient aider à stabiliser et à redresser l'enseigne Gap en France.



Toutefois, la tâche sera ardue compte tenu de la situation financière précaire de Wilsam et de la tourmente qui entoure le groupe Ohayon. Ce dernier a traversé une série de difficultés ces derniers mois. Après la liquidation de son enseigne Camaïeu en septembre dernier, sa holding de tête, la Financière immobilière bordelaise (FIB), s'est déclarée en cessation de paiements. 25 magasins Galeries Lafayette ont été mis en procédure de sauvegarde.