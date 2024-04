Stabilité du marché du travail au premier trimestre

Le chômage des jeunes de moins de 25 ans reste une préoccupation majeure, avec une augmentation de 0,5% ce trimestre, et de 5,3% sur un an. Ce groupe démographique continue de faire face à des difficultés significatives sur le marché du travail, malgré un ralentissement par rapport au trimestre précédent. En parallèle, le chômage chez les 50 ans et plus a enregistré une baisse, diminuant de 0,5% ce trimestre et de 1,8% sur l'année.



Une différence notable apparaît également entre les sexes : le chômage des femmes a reculé de 0,5% sur un an, tandis que celui des hommes a progressé de 1,2%. Les disparités régionales se manifestent clairement. La Guyane, la Nouvelle-Aquitaine, et la Bourgogne-Franche-Comté ont vu une augmentation du chômage, avec notamment une hausse de 2,8% en Guyane. À l'opposé, des diminutions significatives ont été observées en Guadeloupe, en Bretagne, et dans les Hauts-de-France, avec des baisses respectives de 1,9%, 0,9% et 0,7%.



La légère baisse du chômage en France au premier trimestre suggère une stabilisation du marché du travail. Toutefois, les défis demeurent importants, notamment pour les jeunes et dans certaines régions.