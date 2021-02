Stations de ski : pas de réouverture pour le mois de février 2021

Avec le coup dur d’une fermeture en février 2021, et qui a de fortes chances de se poursuivre en mars 2021, quelques bonnes nouvelles sont arrivées malgré tout. Le gouvernement a entendu la demande des entreprises du secteur pour de nouvelles aides.



Ainsi, toujours lundi 1er février 2021, l’exécutif a élargi les aides disponibles pour les entreprises du secteur de la montagne : les commerces de matériel de ski et toutes les activités annexes pourront bénéficier du fonds de solidarité et de la prise en charge jusqu’à 70% de leurs frais fixes. Mais déjà les professionnels se demandent jusqu’à quand cette prise en charge sera prévue et demandent qu’elle soit prolongée jusqu’au début de la saison 2021-2022.