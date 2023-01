Stellantis fait fermer 20% de ses concessions en France

Le groupe Stellantis va réduire le nombre de concessions en France. De 1.200 points de vente, le réseau ne comptera plus que 960 concessions, soit 240 en moins. Des fermetures qui vont s'étaler jusqu'à cet été. Cela représente une concession sur cinq ou encore 20% du réseau. Il s'agit pour le constructeur automobile de réduire le nombre de points de vente mono-marques pour favoriser les espaces qui proposent des véhicules de toutes les marges du groupe vendues en France, à savoir Peugeot, Citroën et DS bien sûr, mais aussi Opel, Fiat, Alfa Romeo, Jeep et Maserati.



Une stratégie baptisée « New Retailer Model » en interne, qui cherche à réduire les contacts entre les clients et les marques : les automobilistes intéressés par un achat doivent avoir comme interlocuteur privilégié le groupe dans son ensemble. Tout le système des ventes automobiles traditionnelles est bousculé par internet et par les clients qui rechignent à se rendre dans une concession, où ils subissent la pression des vendeurs.