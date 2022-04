Stellantis : la rémunération de Carlos Tavares fait débat

Par ailleurs, des objectifs de performance devront être atteints avant que le patron de Stellantis puisse en profiter. Néanmoins, ce niveau d'émoluments interroge du côté des salariés et des syndicats de l'entreprise qui sortent de négociations salariales. La direction répète que la part variable est versée en fonction des objectifs atteints et ce, jusqu'en 2028.



Toutefois, au vu du contexte électoral, cette rémunération pourrait bien faire débat. L'État, qui possède un peu plus de 6% du capital de Stellantis et qui a donc, à ce titre, voix au chapitre comme actionnaire, pourrait s'en mêler et donner une consigne de vote négative. Pour le moment cependant, rien n'a été décidé.