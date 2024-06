Stellantis rappelle 8 millions de véhicules pour des airbags défectueux

Mi-mai, le géant de l’automobile Stellantis a lancé une campagne de rappel massive visant environ 247.000 véhicules en France. Cette opération concerne principalement les Citroën C3 et DS3 situées dans le sud de la France, équipées d’airbags défectueux fournis par le sous-traitant Takata. Ces airbags présentent un risque potentiel pour les conducteurs et passagers, en particulier dans les régions chaudes et humides où la dégradation des matériaux est accélérée.



Cependant, les Citroën C3 et DS3 ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Selon des informations du Parisien, les modèles C4, DS4 et DS5, produits entre 2009 et 2019 et équipés des mêmes airbags, seront également rappelés. Cette nouvelle phase de rappel s’étendra aux véhicules situés au nord de la ligne Lyon-Clermont-Ferrand, touchant ainsi plusieurs centaines de milliers de voitures supplémentaires.



Stéphane Coquant, vice-président en charge des rappels et de la gestion des crises chez Stellantis, précise que les véhicules situés plus au nord ne présentent pas le même niveau de risque que ceux du sud, permettant ainsi aux propriétaires de continuer à les utiliser jusqu'à ce que les airbags soient remplacés. Toutefois, cette extension est jugée nécessaire pour garantir la sécurité de tous les conducteurs.



En outre, d'autres marques du groupe, comme Opel, sont également concernées par ce rappel. Au total, ce sont plus de 8 millions de véhicules en Europe qui seront visés. « Les airbags Takata installés dans ces véhicules ne sont pas forcément de la même technologie que ceux des C3 et DS3, mais nous préférons faire preuve de prudence », explique Stéphane Coquant. Cette précaution est justifiée par la volonté de prévenir tout risque potentiel lié à ces airbags défectueux.