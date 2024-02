Stellantis va produire des voitures électriques chinoises en Italie

Le choix de l'usine de Mirafiori pour assembler les véhicules Leapmotor n'est pas anodin. Ce site historique, emblème de Fiat, représente à la fois le patrimoine industriel de l'Italie et son potentiel de reconversion et d'innovation. Confrontée à un marché électrique en pleine mutation et à une sous-utilisation de ses capacités, l'usine avait dû recourir au chômage partiel pour ses salariés. Le partenariat avec Leapmotor vient donc comme une bouée de sauvetage, en promettant non seulement de sauvegarder des emplois mais aussi de positionner l'usine et, par extension, l'Europe, au cœur de la transition énergétique mondiale.



Carlos Tavares, à la tête de Stellantis, a souligné que la décision de fabriquer des voitures Leapmotor en Italie dépendrait de la compétitivité du site en termes de coûts et de qualité. L'objectif est clair : atteindre une production d'un million de véhicules en Italie d'ici la fin de la décennie, en alignant les intérêts économiques avec les impératifs écologiques.