Stéphane Richard, condamné dans l'arbitrage Tapie, quittera Orange d'ici fin janvier

Le départ de Stéphane Richard de la tête d'Orange sera effectif à compter de la mise en place d'une nouvelle gouvernance et au plus tard le 31 janvier 2022, a annoncé le conseil d'administration de l'entreprise. Celui qui est toujours PDG continue d'exercer ses fonctions jusqu'à son départ. Stéphane Richard, patron de l'opérateur historique depuis 2011, a été condamné par la cour d'appel de Paris à un an d'emprisonnement avec sursis et 50.000 euros d'amende dans l'affaire de l'arbitrage Tapie.



L'affaire remonte à 2008, alors qu'il était directeur de cabinet de la ministre de l'Économie de l'époque, Christine Lagarde. L'arbitrage a permis d'octroyer 404 millions d'euros à Bernard Tapie, mais la décision a été annulée au civil. Stéphane Richard a été reconnu coupable de complicité de détournement de biens publics bien qu'il avait bénéficié d'une relaxe générale en 2019. Il a annoncé son pouvoir en cassation.