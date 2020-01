Streaming : le partage des comptes fait perdre des milliards aux plateformes

Si Netflix est la plateforme la plus connue pour la vidéo en streaming en France, de l’autre côté du Pacifique elles pullulent : HBO, Hulu ou encore Amazon (également disponible dans l’Hexagone) ont chacun leur site… et leur abonnement. Dernier en date à se lancer dans cette course : Disney et son service Disney+ qui sera lancé en France en mars 2020.



Or, le streaming était initialement vu comme une manière de payer moins cher pour des contenus de qualité, si bien que lorsque Netflix a pris de l’ampleur, le piratage illégal de films et séries avait fortement chuté. Mais face à la multiplication des plateformes, chacun avec leur abonnement payant, les utilisateurs ont trouvé un système pour éviter de devoir payer plusieurs abonnements : le partage des comptes. Soit de manière gracieuse, soit en échange d’un compte d’une autre plateforme.