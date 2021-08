Stress test : les banques européennes passent sans trop d'encombre le scénario du pire

S'il ne s'agissait pas de pointer du doigt les banques plus faibles, le test a tout de même permis de déterminer les établissements les plus en danger. Ce sera ainsi le cas de BNP Paribas qui, en cas de crise de cette ampleur, subirait une perte de 11 milliards d'euros dès la fin 2021. La Deutsche Bank perdrait 10 milliards d'euros, le groupe espagnol Santander 5 milliards. Quant à la banque italienne Monte dei Paschi di Siena, ses fonds propres passeraient carrément dans le négatif (-0,1%).



Dans l'ensemble, la plus grande partie de la dégradation du capital revient aux pertes sur crédit, qui pèsent surtout en France, en Allemagne et en Italie. L'Autorité bancaire européenne a relevé que les établissements qui étaient peu diversifiés à l'international subissent une plus grande dégradation de leurs capitaux. Il en va de même pour les banques ayant des revenus d'intérêt plus faibles.