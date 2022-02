Succès de la Dacia Spring sur le marché de l'automobile électrique en France

Le classement AAA Data des meilleures ventes de véhicules électriques en France pour le mois de janvier contient plusieurs enseignements. Le premier, c'est que Dacia a eu raison de se lancer dans le pari de la voiture électrique, puisque c'est le Spring qui est en tête des ventes avec 1.494 immatriculations neuves. Le modèle devance la Zoe de Renault (1.182 exemplaires) et la 208 de Peugeot (1.183 unités). Une bonne nouvelle donc pour le groupe Renault dans son ensemble qui place deux véhicules sur le podium.



Surtout, ce classement reflète deux tendances lourdes sur le marché de l'électrique en France : les automobilistes choisissent d'abord le prix, et ils privilégient des petits modèles des segments A (Spring, Twingo) et B (Clio, 208). Dacia répond à ces deux problématiques avec la Spring, lancée en fin d'année dernière, et qui a déjà été vendue à 28.000 exemplaires en 2021. Le constructeur a indiqué qu'il enregistrait 5.000 commandes en moyenne chaque mois depuis son lancement !