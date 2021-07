Super-contrat Jedi : le Pentagone l’annule sur pression d’Amazon

Lorsqu’en 2019 le ministère de la Défense américain avait octroyé le contrat Jedi à Microsoft, c’était une victoire majeure de la firme de Redmond face à Amazon. Les deux géants luttent en effet régulièrement concernant le cloud computing, Microsoft ayant Azure, Amazon AWS. Un contrat public de cette envergure était donc un symbole, outre le budget de 10 milliards de dollars.



Mais pour Amazon, c’était Donald Trump qui avait fait pression pour que le contrat soit donné à Microsoft, les relations entre l’ancien PDG du groupe de Seattle, Jeff Bezos, et l’ancien président des États-Unis n’étant pas au beau fixe. Amazon avait donc déposé une plainte dès 2019 pour que le contrat soit mis en pause. Et si en septembre 2020 le Pentagone avait réévalué l’offre de Microsoft et confirmé la décision, mardi 6 juillet 2021 c’est un retournement total de situation qui a été annoncé.