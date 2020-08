Sursis d'un an pour France 4, arrêt pour France Ô

Ce délai servira à accompagner « sereinement » la transition vers les offres numériques du groupe France Télévisions, qui propose Okoo et Lumni pour le jeune public. Ce report permettra également de redéfinir les futures grilles, en particulier de France 5. Il est probable que certains des programmes jeunesse de France 4 trouvent une place sur d'autres chaînes du service public, France 5 donc, mais aussi pourquoi pas France 2 et 3.



Par contre, France Ô va bel et bien fermer, un peu plus tard que prévu : l'arrêt de la chaîne est désormais programmé pour le 23 août. L'actualité des Outre-Mer sera davantage exposée sur les autres chaînes du groupe. Par ailleurs, un portail numérique dédié a ouvert le 3 juin dernier. Les premières audiences sont « encourageantes », estime-t-on au ministère, qui indique : « il apparaît que toutes les conditions sont désormais réunies pour procéder à l'arrêt de France Ô qui, avec une part d'audience de 0,3%, n'apparaît plus comme une offre adaptée en matière de visibilité des Outre-mer ».