Sursis judiciaire pour Go Sport

Go Sport, créé en 1978 à Sassenage (Isère), a été racheté il y a un an, 1 euro symbolique par Hermione, People and Brands (HPB), filiale distribution de la Financière immobilière bordelaise (FIB). HPB possédait aussi l'enseigne Camaïeu, qui a fait faillite il y a quelques semaines. La direction de HPB se défend pourtant que les deux entreprises soient similaires : « Aucun amalgame ne doit être fait entre Camaieu et Go Sport », a expliqué le propriétaire.



La procédure en cours a été initiée par les syndicats de Go Sport ainsi que par le comité social et économique, qui ont demandé au début du mois la désignation d'un administrateur judiciaire. La direction a tenté de rassurer en assurant que les capacités d'investissement et le retour aux bénéfices étaient prévus à court terme.