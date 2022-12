Sursis pour l'impression systématique du ticket de caisse

Finalement, l'impression systématique du ticket de caisse pourra se poursuivre quelques mois de plus. Au lieu du 1er janvier 2023, elle aura lieu le 1er avril, d'après le décret d'application publié cette semaine par le Journal officiel. Deux raisons à cela. La première est d'ordre pratique : la publication du décret laisse très peu de temps aux commerçants pour s'adapter à la nouvelle donne.



Même si cette mesure est inscrite dans la loi sur l'économie circulaire votée en 2020, les modalités d'application n'ont été connues que via ce décret, paru deux semaines seulement avant sa mise en route. De fait, les commerçants « ne connaissaient pas les dispositions précises des modalités de remise du ticket », explique Olivia Grégoire, la ministre déléguée aux PME et au Commerce. Repousser la mesure de trois mois, c'est un délai « suffisamment long pour qu'ils puissent s'adapter ».