Système U : des difficultés d'approvisionnement à prévoir dans les rayons

Le patron de l'enseigne veut jouer un rôle « d'amortisseur », il se dit donc prêt à rogner sur les marges pour éviter une flambée des prix dans les rayons. En dehors des marchandises alimentaires, la crainte se pose aussi sur un autre produit vedette en fin d'année : les jouets. Le secteur craint en effet que les pénuries de composants et les transports désorganisés en raison du Covid n'aient un impact sur les stocks.



Pour Dominique Schelcher, cela va surtout concerner les jouets venant d'Asie : « On manque aujourd’hui de pièces électroniques pour fabriquer des jouets mais on manque aussi de transports », ajoute-t-il. Pour palier ces difficultés, il recommande de se tourner vers les jouets d'origine française… Mais qui sont eux aussi concernés par les pénuries de composants et de matières premières.