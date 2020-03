Système U : des ruptures de produits, mais pas de pénurie

Dominique Schelcher assure que la chaîne d'approvisionnement, « mobilisée du producteur à tous les distributeurs », va retrouver un rythme normal. Pour lui, « les choses sont en train de se stabiliser ». Il prévient les consommateurs qu'il n'y aura pas tout le choix de produits mais, que l'essentiel des produits nécessaires sera disponible dans les rayons.



Pour ce qui concerne les salariés du groupe, qui détient 11% du marché français, le PDG explique que l'enseigne a installé, « au niveau de nos hôtesses de caisse, du plexiglas pour avoir une protection lors du passage des clients. Et nous allons même plus loin : un certain nombre de magasins ont réduit leurs horaires d’ouverture pour permettre à nos collaborateurs de travailler en-dehors de la présence des clients, et donc en meilleure sécurité ». Il pointe en revanche le problème des masques, disponibles en nombre insuffisant.