Système U se positionne à la quatrième place des distributeurs français

Dans un contexte extrêmement difficile pour l'ensemble de la grande distribution, Système U tire son épingle du jeu.En y intégrant les carburants, les ventes s'établissent à 26,17 milliards d'euros (+2,3%). Ce résultat place Système U à la quatrième place du marché français. Le président du groupement, Dominique Schelcher, s'en réjouit dans les colonnes du Journal du Dimanche : « L'enseigne coopérative prend la 4ème place des distributeurs français » avec une part de marché de 10,8%, soit 0,1 point de plus qu'en 2018. Système U passe devant Casino qui glisse à la cinquième place.Cette croissance est d'autant plus remarquable qu'elle s'inscrit dans un contexte extrêmement difficile pour les grandes surfaces. Les consommateurs changent leurs habitudes, ils arbitrent leurs achats entre plusieurs enseignes et n'hésitent pas à passer par le commerce en ligne. La force de Système U selon son président est l'écoute des clients et « que l'on anticipe leurs attentes ». C'est pourquoi « le magasin physique a un bel avenir devant lui ».