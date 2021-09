TF1 et M6 prêts à se séparer de plusieurs chaînes, dont Gulli et TFX

Avec dix chaînes à leur catalogue, TF1 et M6 en possèdent trois de trop selon les règles établies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les deux groupes, qui ont l'intention de fusionner, ont annoncé que l'opération devait s'achever fin 2022. Or, ils doivent décrocher le renouvellement de leur autorisation d'émettre en 2023 : un sésame indispensable qui va les obliger à montrer patte blanche et se séparer de plusieurs de leurs chaînes.



Selon Le Monde et Les Echos, TF1 serait prête à revendre TFX et TF1 Séries Film. Du côté de M6, ce sont 6Ter et Gulli qui pourraient quitter le giron du groupe. Un crève-cœur pour ce dernier : Gulli a en effet été racheté il y a deux ans au prix de 215 millions d'euros. Mais le sauvetage de dernière minute de France 4, la chaîne publique concurrente, a rendu la vie très compliquée pour Gulli.