TV+ : la nouvelle offre à 2 euros de Canal+ pour accéder aux contenus TV

Cette initiative vise à répondre aux nouvelles habitudes de consommation des téléspectateurs, qui préfèrent de plus en plus visionner leurs programmes via internet sans passer par les box des opérateurs. En centralisant divers services de streaming et chaînes TV, Canal+ souhaite réduire l'éparpillement des programmes et offrir une expérience utilisateur plus fluide.



Avec TV+, Canal+ adopte une approche similaire à celle de l’agrégation des plateformes de streaming. À travers un seul abonnement, les utilisateurs peuvent accéder aux contenus de Canal+, Netflix, Disney+, Apple TV+, Paramount+ et bientôt Max. Avec cette offre, Canal+ renforce son rôle de super agrégateur, consolidant sa position sur le marché des contenus télévisuels.



La stratégie de Canal+ semble porter ses fruits, avec une croissance notable de ses abonnés. En France, le groupe a récemment atteint 10,6 millions d’abonnés, contribuant à un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros sur le segment de la télévision payante. Ce succès s’explique notamment par une augmentation des abonnements parmi les jeunes, une priorité pour le groupe.



Avec une base d'abonnés mondiale de 26,4 millions, Canal+ se prépare à une introduction en Bourse prévue pour le premier semestre 2025. La nouvelle offre TV+ pourrait bien renforcer cette dynamique de croissance, en proposant une solution unique et centralisée pour accéder à une multitude de contenus TV et de streaming.