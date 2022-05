Tabac : des prix en baisse pour certaines marques de cigarettes

Une demande qui pourrait d'ailleurs encore baisser en raison de l'inflation qui pèse sur le pouvoir d'achat de tous les consommateurs, et donc aussi des fumeurs. Au vu de la hausse des prix à la consommation, ces derniers pourraient finalement arbitrer à l'encontre des cigarettes… Baisser les prix est donc un réflexe de survie pour le marché.



D'autres explications peuvent cependant être avancées. La contrefaçon, très active, est en pleine expansion en France et les fabricants doivent répliquer sur le terrain des prix. Selon un rapport parlementaire, les cigarettes contrefaites (et possiblement encore plus dangereuses pour la santé que les vraies cigarettes) représentent jusqu'à 17% du tabac consommé dans l'Hexagone. Cela représente un manque à gagner pour les acteurs légitimes du secteur, mais aussi pour les caisses de l'État : les pertes dues à la contrefaçon sont estimées entre 2,5 et 3 milliards d'euros.