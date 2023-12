Tabac : le prix des cigarettes va augmenter plus que prévu en 2024

Du côté des cigarettes, des marques populaires telles que Lucky Strike Red, Camel Filters, et Winston Classic verront leur prix passer de 11 euros à 11,50 euros, soit une hausse de 50 centimes. Pour les cigarettes Philip Morris Bleue, l'augmentation sera plus conséquente, avec un nouveau prix fixé à 12 euros, soit 1 euro de plus. Le paquet de Marlboro Red, très prisé, coûtera désormais 12,50 euros, marquant une augmentation significative par rapport à son prix actuel de 11,50 euros.



Le tabac à rouler n'échappe pas non plus à cette tendance. Par exemple, le prix de la blague de tabac Camel augmentera de 1,20 euro, passant à 17,10 euros. La blague Fleur du Pays connaîtra une hausse similaire. Les cigarillos de Camel et Winston subiront également une augmentation, avec une hausse de 20 centimes.