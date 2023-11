Tabac : le prix des paquets en hausse en 2024 ?

L’augmentation du prix du tabac aura des conséquences non seulement sur le portefeuille des fumeurs mais aussi sur le marché du tabac dans son ensemble. Si les industriels choisissent de répercuter l'augmentation des taxes sur les prix de vente, comme l'indique Romain Laroche de Seita aux Echos, les consommateurs pourraient voir le prix d'un paquet standard augmenter d'environ 43 centimes. Mais si les industriels décident de faire payer plus cher aux consommateurs et de ne pas rogner leurs marges, la hausse risque d’être bien supérieure.



Et elle ne va pas se terminer : la politique du gouvernement de réduire le plus possible le nombre de fumeurs reste d’actualité. Selon le ministre des Comptes publics, Thomas Cazenave, le prix du paquet pourrait même atteindre 13 euros en France à l’horizon de 2027…



Un coup dur… pour les plus pauvres. La consommation de tabac est en effet fortement liée à la catégorie socioprofessionnelle, avec les catégories de travailleurs moins diplômés qui fument plus que les diplômés.