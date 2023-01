Tarifs de l'électricité : un « bouclier tarifaire » pour les TPE

Les critères pour bénéficier de ce tarif, qui sera appliqué dès le mois de janvier 2023, sont les suivants : l'entreprise devra compter moins de 10 salariés, elle ne devra pas déclarer plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, et elle a renouvelé son contrat de fourniture d'électricité au second semestre 2022. Par ailleurs, elle ne devra pas bénéficier du tarif de vente réglementé.



Un formulaire sera présent sur le site web du fournisseur ou directement sur le site web des impôts. La « voie de la simplicité », a assuré Bruno Le Maire, étant entendu que les TPE avaient « autre chose à faire que de renégocier les contrats ou à gérer des tracasseries administratives ». Espérons que les fournisseurs d'électricité joueront le jeu jusqu'au bout. Les contreparties avec les pouvoirs publics pour la compensation de ce geste commercial restent encore à négocier.