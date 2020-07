Tati : fermeture prochaine du magasin emblématique de Barbès

Le groupe GPG, propriétaire de l'enseigne Tati depuis 2017, a annoncé la fermeture prochaine du magasin historique situé sur le boulevard Barbès, à Paris. Les ventes ont plongé depuis l'automne dernier : « Tati n'a pas vu le retour de ses clients vers son centre historique de Barbès », explique Thierry Boukhari le directeur général délégué de l'entreprise. En cause : le mouvement social contre la réforme des retraites en fin d'année dernière et la crise sanitaire du coronavirus. En conséquence, le magasin emblématique a accusé une baisse de 60% de ses ventes entre le 1er octobre 2019 et le 31 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente.



C'en était trop pour GPG, propriétaire de Gifi, Besson et Trafic, entre autres enseignes. « Malgré 150 millions d'euros investis, deux fois ce qui était prévu dans le plan initial, Tati n'a pas constaté de retour suffisant de sa clientèle », ajoute le groupe, qui envisage désormais la « fermeture définitive » du magasin de Barbès avec l'accompagnement social des 34 collaborateurs concernés dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). Pour ce qui concerne les deux autres magasins Tati de Barbès, consacrés l'un au mariage et l'autre au déstockage, GPG compte les maintenir. Ils emploient 11 salariés.