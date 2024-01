Taux de crédit immobilier : petite lueur d'espoir pour les emprunteurs

Julie Bachet note qu'il est encore prématuré de parler d'une baisse généralisée, mais reconnaît que la tendance actuelle est encourageante. Les taux varient néanmoins sensiblement entre les établissements, avec des offres plus attractives émergeant progressivement.



La sélectivité des banques reste un facteur clé, comme l'indique Emprunt Direct dans son communiqué. Bien que les meilleures offres soient réservées aux dossiers les plus solides, même si les profils moyens bénéficient d'une certaine réduction, quoique modeste. Cette différenciation souligne l'importance pour les emprunteurs de bien négocier et de comparer les offres pour bénéficier des meilleures conditions possibles.



Selon les courtiers, la tendance devrait rester stable dans les semaines à venir, sans baisse significative à court terme. Bien que les taux de crédit immobilier restent élevés, la stabilisation observée en ce début d'année 2024 offre un répit bienvenu aux emprunteurs. La concurrence accrue entre les banques et les offres personnalisées pour les meilleurs profils sont des signes positifs pour ceux qui envisagent d'acquérir un bien immobilier.